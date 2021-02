Actualidade

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, anunciou hoje que aceitou "com relutância e tristeza" a demissão do ex-vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, da presidência da empresa municipal de reabilitação urbana (SRU).

"Fi-lo na compreensão dos motivos pessoais invocados, mas com a relutância e tristeza de saber que esta também não decorre de qualquer obrigação legal ou ética - muito menos do reconhecimento de qualquer incorreção - mas sim da profunda degradação que o debate no espaço público atingiu", afirmou Medina na reunião privada da Câmara de Lisboa a decorrer por videoconferência desde as 10:00.

O ex-vereador da Câmara de Lisboa Manuel Salgado pediu a demissão da SRU, numa carta datada de 12 de janeiro e à qual a Lusa teve hoje acesso, depois de ter sido constituído arguido num processo que envolve o Hospital CUF Tejo, aprovado quando era responsável pelo pelouro do Urbanismo.