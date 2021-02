Covid-19

As escolas da Ribeira Grande, nos Açores, vão permanecer com ensino à distância por mais uma semana, devido à covid-19, mas as de Vila Franca do Campo retomam o ensino presencial após a interrupção letiva do Carnaval.

"A restrição existe apenas para as escolas da Ribeira Grande. No resto do arquipélago, as escolas funcionam em termos normais com ensino presencial", adiantou hoje, em conferência de imprensa, o secretário regional da Saúde dos Açores, Clélio Meneses.