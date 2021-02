Covid-19

Os passeios e o exercício físico nos espaços públicos da Madeira vão ser proibidos após o recolher obrigatório, que será antecipado para as 18:00, anunciou hoje o presidente do Governo Regional

Estas novas medidas vão entrar em vigor na próxima semana.

"Há uma situação que quero deixar esclarecida, a resolução [do Conselho do Governo Regional sobre o confinamento] vai ser alterada no sentido do exercício físico e os passeios não serem permitidos após o recolher obrigatório", declarou Miguel Albuquerque à margem da visita que efetuou às obras de prevenção e mitigação do risco de derrocadas naquele concelho da zona oeste da Madeira.