Actualidade

As exportações portuguesas de pequenos frutos, nomeadamente, framboesas, amoras, mirtilos e morangos, subiram 5,5% em valor em 2020 para 247 milhões de euros, mas o setor reclama mais apoios para segurar esta trajetória, apontou a Lusomorango.

"Entre janeiro e dezembro de 2020, as exportações de pequenos frutos nacionais - framboesas, amoras, mirtilos e morangos - cresceram 5,5% em valor face ao ano anterior, de acordo com os mais recentes números publicados pelo INE sobre o comércio internacional. As vendas ao exterior desta fileira atingiram 247 milhões de euros no ano passado (face a 234 milhões, em 2019), o que denota a resiliência do setor num período económico muito conturbado", apontou, em comunicado, a organização de produtores Lusomorango.

Em termos de quantidade, as exportações de pequenos frutos atingiram as 39,3 mil toneladas, uma subida de 2% em comparação com o ano anterior.