Actualidade

O setor de serviços, responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto do Brasil, sofreu uma contração recorde de 7,8% em 2020 no país sul-americano em 2020, anunciou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esta é a maior queda registada pelo setor no Brasil desde 2012, quando o indicador começou a ser medido, e supera a queda de 5% registada em 2016, quando a maior economia da América do Sul entrou em recessão.

De acordo com o IBGE, depois de cair 7,8% entre janeiro e dezembro do ano passado, o volume de serviços prestados no país permanece 3,8% abaixo do nível que tinha antes da crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19, principal responsável pelo mau desemprenho do setor.