Covid-19

Os países africanos sem a variante do coronavírus dominante na África do Sul deveriam avançar e utilizar a vacina AstraZeneca para a covid-19, defendeu hoje o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

A posição do África CDC contrasta com a da Organização Mundial de Saúde (OMS), que sugere que a controversa vacina do conglomerado anglo-sueco seja ministrada mesmo em países onde a variante sul-africana do vírus SARS-CoV-2 esteja a circular amplamente.

O diretor da agência especializada da União Africana (UA), John Nkengasong, afirmou na conferência de imprensa semanal do Africa CDC, através da internet, a partir de Adis Abeba, que sete dos 55 Estados-membros da UA - África do Sul, Botsuana, Comores, Gana, Quénia, Moçambique e Zâmbia - registaram a variante e nenhum, para além da África do Sul, manifestou que essa presença fosse "avassaladora".