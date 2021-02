Actualidade

A Bombardier revelou hoje que reduziu os prejuízos para 568 milhões de dólares (468 milhões de euros) no ano passado, face às perdas do ano anterior (1.323 milhões de euros), e que vai despedir 1.600 trabalhadores este ano.

A empresa canadiana irá cortar 1.600 postos de trabalho e interromper este ano a produção dos jatos para executivos Learjet, o que se prende com os novos esforços para reduzir custos e melhorar a sua situação financeira, refere a Bombardier em comunicado, no dia em que apresentou os resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano fiscal de 2020.

Ao anunciar um novo pacote de medidas para cortar nos custos e melhorar a sua posição financeira, a empresa disse também que está a estudar as opções para "minimizar a subutilização" dos hangares e das suas fábricas na província do Quebeque, no Canadá.