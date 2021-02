Actualidade

Quase 30 anos depois de lançado o "sonho", com a aquisição do terreno no centro da Praia, o Banco de Cabo Verde (BCV) inaugurou hoje a sua sede, desenhada por Siza Vieira e considerado o mais moderno edifício do país.

"A sede do BCV será, sem lugar para dúvidas, a obra arquitetónica de referência em Cabo Verde, e no mesmo passo estará à altura dos desafios que o sistema financeiro enfrenta", afirmou o governador do banco central, Óscar Santos, na cerimónia de inauguração da nova sede, que espera que represente também "uma nova etapa" nos 45 anos de vida da instituição.

"Um sonho de há quase 30 anos e que hoje se torna realidade", reconheceu o governador do BCV, afirmando que o edifício, construído por mais de 20 milhões de euros na Achada de Santo António, centro da Praia, junto à Assembleia Nacional e a várias representações diplomáticas, "contribuirá decisivamente para o reforço institucional" do banco central.