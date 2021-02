Mundial clubes

O internacional alemão Thomas Müller, avançado do Bayern Munique, testou positivo à covid-19 e vai falhar a final do Mundial de clubes de futebol frente aos mexicanos do Tigres, revelou hoje o emblema germânico.

De acordo com o clube bávaro, o jogador de 31 anos, vice-capitão do Bayern, foi "prontamente isolado" e é baixa para o encontro de hoje (18:00 horas de Lisboa), no Qatar.

"Toda a equipa do Bayern Munique foi novamente testada hoje. Não houve outros casos positivos", acrescenta ainda a nota publicada no sítio oficial do clube.