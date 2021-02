Actualidade

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) renovou o espaço de pediatria e neonatologia da Unidade Materno-Infantil, dotando-a de condições para o descanso dos pais e de um espaço dedicado à amamentação, revelou hoje o médico responsável.

"[O objetivo] é o bem-estar dos pais dos nossos recém-nascidos, permitindo-lhes usufruir dum espaço mais acolhedor com as condições necessárias para os seus momentos de descanso", descreve o médico responsável pela unidade, António Vinhas, citado em comunicado enviado à agência Lusa.

Este projeto é financiado pela câmara de Vila Nova de Gaia, do distrito do Porto, e apoiado pela Liga dos Amigos do CHVNG/E.