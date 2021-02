Covid-19

O PAN vai propor "nos próximos dias" alterações à lei eleitoral para assegurar "toda a segurança" aos eleitores nas autárquicas, incluindo que o sufrágio possa decorrer em dois dias, mas considera precoce discutir um adiamento.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz do PAN indicou que "nos próximos dias" o partido vai entregar uma iniciativa legislativa que visa "fazer algumas alterações à lei eleitoral para concretizar a aproximação em segurança dos eleitores às urnas".

"O fundamental, para nós, neste momento é aprender com as eleições presidenciais e proceder a alterações que façam com que o escrutínio seja mais participado e mais seguro", explicou André Silva.