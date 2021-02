Covid-19

A pandemia de covid-19 está a acelerar as tendências de inovação para o setor agroalimentar, com os consumidores a privilegiarem compras com valor acrescentado, o que vai levar as empresas a serem "mais transparentes", segundo um observatório da Mintel.

"A covid-19, pelo profundo impacto que tem na sociedade, acelerou exponencialmente as tendências de inovação que se previam para a próxima década. No setor agroalimentar, 2021 já é o futuro", apontou, em comunicado, a associação PortugalFoods, que promoveu a apresentação das linhas orientadoras para 2021 pela consultora Mintel.

Assim, de acordo com o observatório de tendências hoje apresentado, os consumidores estão a procurar, cada vez mais, valor acrescentado nas suas compras, por exemplo, "segurança alimentar", uma alteração que vai levar as empresas a serem "mais transparentes sobre a política de preços e a darem mais detalhes" sobre ingredientes e processos.