Actualidade

A economia de São Tomé e Príncipe cresceu 3,1 por cento em 2020, com um aumento das receitas internas na ordem de 3,3%, contra os 2,2% do ano anterior, segundo o Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul.

Num relatório a que a Lusa teve hoje acesso, refere-se que este crescimento foi sustentado pelo aumento dos investimentos públicos e pagamento das dívidas às empresas, que não se verificava há mais de três anos.

O documento sublinha ainda que em 2020 foi registada também uma melhoria na balança comercial na ordem dos 10%, face a 2019, e um aumento no consumo, graças ao apoio dado aos trabalhadores e famílias afetadas económica e financeiramente pelo impacto da pandemia de covid-19.