UE/Presidência

O primeiro-ministro, António Costa, em representação do Conselho da União Europeia, vai assinar na sexta-feira, em Bruxelas, o regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, aprovado esta semana pelo Parlamento Europeu.

De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete do chefe de Governo, Costa assinará o regulamento que lança aquele que é o pilar do pacote de recuperação da União Europeia face à crise da covid-19 numa breve cerimónia a ter lugar no Parlamento Europeu, em Bruxelas, às 10:20 locais (09:20 de Lisboa).

Antes, Costa terá um breve encontro com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participando os três líderes numa conferência de imprensa conjunta a decorrer imediatamente a seguir à cerimónia de assinatura do regulamento.