A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou hoje a intenção de trazer a Fórmula 1 de volta a Portugal em 02 de maio, mas com a ressalva de ainda ser necessário assinar contrato com o promotor.

Em comunicado após a primeira reunião 'online' da Comissão de F1, que hoje decorreu, a FIA revela ter "a intenção de preencher a posição [em branco do calendário, no dia 02 de maio] com uma corrida em Portugal", ressalvando, contudo, que "o acordo final ainda está sujeito ao contrato com o promotor".

Caso se confirme, será o 17.º GP de Portugal, segundo consecutivo, depois do regresso a território nacional em 2020 após 26 anos de ausência do Mundial.