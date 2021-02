Actualidade

A produção de veículos ligeiros e pesados caiu 12,5% em janeiro, face ao período homólogo, para 25.943 unidades, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), hoje divulgados.

"Em janeiro de 2021, foram produzidos, em Portugal, 25.943 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo-se verificado um decréscimo de 12,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior", indicou, em comunicado, a ACAP.

Por categoria, no primeiro mês do ano, foram produzidos 20.588 veículos ligeiros de passageiros, menos 12,1% do que no período homólogo.