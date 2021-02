Covid-19

O presidente da Distrital de Braga do PSD, Paulo Cunha, defendeu hoje que "faz sentido" equacionar o adiamento das eleições autárquicas se o Governo não garantir o cumprimento do calendário do plano de vacinação.

Em declarações à Lusa, o também presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão sublinhou que "os indícios apontam para que o cronograma da vacinação não venha a ser cumprido".

"Se o plano de vacinação não for cumprido, como parece que não vai, e se assim não se atingir a chamada imunidade de grupo em tempo útil, faz sentido equacionar o adiamento das eleições", referiu.