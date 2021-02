Actualidade

A Unidade Técnica para os Antigos Combatentes (UTAC) vai estudar a viabilidade de atribuição de benefícios aos ex-militares oriundos do recrutamento local, uma pretensão da Associação de Descendentes e Viúvas dos Ex-Combatentes Portugueses na Guiné-Bissau, referiu fonte oficial.

A elaboração deste estudo foi defendida numa resolução conjunta apresentada por PS, PSD, PCP e CDS-PP, aprovada pelo parlamento em 2019.

Hoje, fonte do gabinete do ministro da Defesa Nacional disse à agência Lusa que o estudo será realizado pela UTAC, uma estrutura prevista no Estatuto do Antigo Combatente, promulgado em agosto e que entrou em vigor em janeiro, com o Orçamento do Estado para 2021.