Actualidade

A última encenação de Nuno Cardoso para o grupo Ao Cabo Teatro, "Bella figura", de Yasmina Reza, vai ser transmitida 'online' pelo Teatro Nacional S. João, a partir de sexta-feira, até 21 de fevereiro, foi hoje anunciado.

"You Can't Always Get What You Want" (nem sempre podes ter o que queres, em tradução livre), verso e título de uma canção dos Rolling Stones, foi a escolha de Nuno Cardoso como síntese da sua encenação de "Bella Figura", refere o comunicado do teatro nacional do Porto, hoje divulgada.

Numa noite de primavera, cinco personagens cruzam-se no parque de estacionamento de um restaurante. A promessa de um jantar romântico e de uma festa de aniversário transforma-se numa "noite de nervos", ateada por hipocrisias e mentiras.