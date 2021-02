Covid-19

Dois clínicos do movimento Médicos pela Verdade foram punidos pela Ordem dos Médicos (OM) na sequência de declarações e recomendações no âmbito da pandemia de covid-19, disse hoje à Lusa fonte do Conselho Disciplinar Regional do Sul da OM.

Segundo a mesma fonte, no caso da médica anestesista Margarida Oliveira, "o Conselho Disciplinar, que avaliou o processo individual, fez uma proposta de acusação com uma pena de seis meses de suspensão da atividade médica e publicitação da decisão".

"A decisão foi tomada, mas a médica pode contestar. Tem um prazo de 20 dias para contestar esta decisão, prazo que está suspenso devido ao estado de emergência", afirmou a fonte, referindo que se não houver recurso "a condenação torna-se efetiva".