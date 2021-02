Covid-19

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) tinha 67 mil contratos sob moratória aplicada no âmbito da pandemia de covid-19, mais 4.683 que no final de outubro, divulgou hoje o banco público.

De acordo com dados divulgados durante a apresentação de resultados de 2020 (lucros de 492 milhões de euros), em Portugal, a 31 de janeiro, a CGD tinha 67.070 contratos abrangidos pelas moratórias implementadas na sequência da pandemia, mais 4.683 do que os 62.387 divulgados na última apresentação de resultados, referentes ao final de outubro.

No total, as moratórias, no final de janeiro, abrangiam 5.992 milhões de euros, uma subida face aos 5.651 milhões de euros registados em 30 de outubro.