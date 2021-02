Actualidade

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, exortou hoje Portugal a dar "bom uso" às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, esperando que possam ser uma "positiva contribuição" ao crescimento económico do país, nomeadamente no setor do turismo.

"Pela parte positiva, Portugal está a trabalhar no seu plano de recuperação e resiliência. Conseguir um bom uso deste plano pode dar uma positiva contribuição para o crescimento em Portugal, face ao que estamos a prever nestas previsões", declarou Paolo Gentiloni, falando em entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social europeus em Bruxelas.

Nesta entrevista após a divulgação das previsões macroeconómicas de inverno - na qual a Comissão Europeia previu um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português de 4,1%, uma revisão em baixa da previsão de 5,4% feita em novembro - o responsável destacou o "potencial muito grande do plano de recuperação".