Actualidade

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, indicou hoje que a decisão sobre a manutenção, ou não, da suspensão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) em 2022 será "tomada nas próximas semanas".

Numa entrevista a alguns órgãos de comunicação social europeus, entre os quais a Lusa, no dia em que apresentou as previsões económicas de inverno da Comissão Europeia, Gentiloni defendeu que o atual "ambiente de tanta incerteza" não é o adequado para o debate de fundo sobre governação económica, também necessário, mas justifica uma decisão em breve sobre a aplicação das regras orçamentais em 2022, "para dar clareza aos governos" dos 27.

Recordando que já ficou decidido manter até ao final do corrente ano a cláusula que suspende temporariamente as regras europeias de disciplina orçamental - em matérias como o défice e a dívida pública --, o comissário italiano apontou que "a decisão a tomar nas próximas semanas, para dar clareza aos governos nacionais na elaboração dos seus orçamentos, é se a cláusula também estará em vigor no próximo ano ou apenas em 2021".