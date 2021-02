Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) contava no final de 2020 com menos 517 trabalhadores e oito agências do que no final de 2019, de acordo com dados divulgados hoje pelo banco público.

Segundo um comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no final de 2020, em Portugal, a CGD contava com 543 "agências, espaços Caixa e gabinetes de empresas", menos oito que os 551 com que contava em 31 de dezembro de 2019.

Relativamente a trabalhadores, o número de empregados na "atividade bancária e financeira doméstica" reduziu-se dos 7.100 no final de 2019 para os 6.583 no final de 2020.