A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai propor um dividendo de 85 milhões de euros relativos aos resultados de 2020, adiantou hoje o administrador financeiro do banco, na conferência de imprensa de apresentação de resultados.

José Brito indicou que este valor está em linha com as recomendações do Banco Centro Europeu (BCE) em termos de dividendos da banca, correspondendo a um impacto de 20 pontos base de acordo com a recomendação do BCE.

No dia 15 de dezembro de 2020, o BCE anunciou que os bancos da zona euro podem voltar a pagar dividendos, mas com sujeição a limites, de forma a proteger o seu capital.