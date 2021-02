Covid-19

A Itália contabilizou 15.146 novos casos de covid-19 e 391 mortes nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde italiano, que avançou já com a administração das primeiras doses da vacina da AstraZeneca, recentemente recebidas.

Nas últimas 24 horas, o número de novos contágios aumentou consideravelmente em comparação com o dia anterior, em que foram oficialmente registados 12.956 casos do novo coronavírus.

No entanto, o número de testes realizados no mesmo período diminuiu ligeiramente, tendo sido feitos 292.533 - incluindo antígenos e PCR - face aos 310.994 efetuados no dia anterior.