Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que o Governo vai continuar a adotar apoios à economia "à medida do necessário" para assegurar que o tecido económico se mantém "vivo" e o emprego e os rendimentos protegidos.

"Continuaremos a adotar as medidas à medida que elas forem necessárias e para assegurar aquilo que tem sido a nossa prioridade: manter vivo o tecido económico, proteção do emprego, proteção dos rendimentos, de forma a que possamos atravessar este túnel muito difícil da vida nacional sem destruir aquilo que são os elementos indispensáveis para relançar a economia quando chegar ao momento", disse o primeiro-ministro.

António Costa falava na conferência de imprensa, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, no final do Conselho de Ministros.