OE2020

O primeiro-ministro recusou hoje que o Governo tenha recorrido a poupanças na despesa ao longo de 2020, em conjuntura de crise sanitária, contrapondo que a receita ficou acima do estimado por causa do IRS e emprego.

Esta posição foi transmitida por António Costa em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, depois de confrontado com críticas do PSD e do Bloco de Esquerda em relação à execução da despesa no ano passado.

Na resposta, o líder do executivo começou por referir que "Portugal saiu de 2019 com um excedente orçamental e fechou 2020 com um dos maiores défices de sempre".