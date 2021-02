Covid-19

O primeiro-ministro defendeu hoje que é "extremamente prematuro" debater a reabertura faseada das escolas ou qualquer forma de desconfinamento e manifestou dúvidas de que o encerramento das escolas tenha, por si só, contribuído para a redução de casos.

"Infelizmente é muito cedo para começarmos a especular sobre essa matéria. Estamos a estudar, estamos a trabalhar, ouviremos os parceiros sociais, as comunidades educativas, falaremos com os autarcas, falaremos também com o Presidente da República, ouviremos os partidos, mas neste momento seria extremamente prematuro trazer esse debate para a opinião pública, porque pode induzir em erro os cidadãos. Induzir em erro no sentido de pensarem que o desconfinamento pode começar para a semana ou daqui a 15 dias. O desconfinamento não vai começar nem para a semana nem daqui a 15 dias", disse António Costa.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros que hoje decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, sobre o prolongamento do estado de emergência a partir de 15 de fevereiro e as medidas a vigorar no combate à pandemia de covid-19.