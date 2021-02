Covid-19

Portugal vai receber na próxima semana duas equipas médicas da França e do Luxemburgo, um "importante apoio" no tratamento de doentes de covid-19 em hospitais com elevada pressão de cuidados intensivos, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

"O ministério da Saúde aceitou a oferta de ajuda dos governos luxemburguês e francês para apoio ao tratamento de doentes covid-19 em Portugal", adiantou o gabinete de Marta Temido em comunicado.

Segundo a mesma fonte, a equipa do Luxemburgo, constituída por dois médicos e dois enfermeiros, vai apoiar o serviço de medicina intensiva do Hospital do Espírito Santo de Évora, enquanto o médico e os três profissionais de enfermagem franceses vão trabalhar no Hospital Garcia de Orta, em Almada.