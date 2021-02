Actualidade

A Câmara de Setúbal anunciou hoje a construção de 4.650 novas habitações sociais e a reabilitação de 3.560 fogos do atual parque público municipal até 2030, num investimento global de 404 milhões de euros.

Conforme revelou à agência Lusa fonte da autarquia, trata-se de um investimento no âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH) do Concelho de Setúbal 2020-2030, já aprovada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que será executado de acordo com os contratos que forem submetidos e aprovados por aquele instituto público.

A ELH do concelho de Setúbal foi elaborada por uma equipa de consultores e especialistas externos e pelo Grupo de Trabalho do Município, com o objetivo de garantir o acesso aos apoios concedidos pelo IHRU ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.