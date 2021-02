Covid-19

Os beneficiários do subsídio de desemprego cuja prestação terminou em dezembro têm direito ao novo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT), esclareceu hoje fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"As pessoas que viram o seu subsídio de desemprego terminar em dezembro de 2020 têm direito ao AERT", disse à Lusa fonte do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho.

A dúvida surgiu depois de o Instituto da Segurança Social (ISS) ter indicado esta semana que as pessoas que ficaram sem o subsídio social de desemprego em 31 de dezembro de 2020 afinal também teriam direito ao novo apoio previsto no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), apesar de, na lei orçamental, estar previsto que o apoio se destina a quem terminar a prestação a partir de 01 de janeiro de 2021.