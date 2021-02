Óbito/Joel Pina

O músico Joel Pina, que morreu hoje aos 100 anos, era o decano dos instrumentistas de fado, referenciado como "professor", por saber ler partituras, tendo acompanhado praticamente todos os fadistas, com destaque para Amália Rodrigues (1920-1999).

Joel Pina era o nome artístico de João Manuel de Pina, que acompanhou Amália Rodrigues desde 1966 até à morte da fadista, e de quem guardava "viva recordação", como disse recordou à agência Lusa, alguns anos após a morte da cantora. No meio fadista, porém, são poucos os intérpretes que não foram acompanhados pela sua viola baixo, instrumento que, por seu intermédio, passou a fazer parte do acompanhamento tradicional, à guitarra portuguesa e à viola, da canção de Lisboa.

Numa das suas entrevistas à agência Lusa, o músico recordou como a equipa francesa do filme "Les Amants du Tage" ("Os Amantes do Tejo", 1955), de Henri Verneuil, fez questão de contar com a sua participação, acompanhando Amália, que fazia parte do elenco, e descreveu como muitos "brincavam" consigo, referindo-se ao instrumento - a viola baixo, de maior dimensão - como "o frigorífico".