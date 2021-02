Actualidade

A Rede de Livrarias Independentes (RELI) reclamou hoje que a autorização para venda presencial de livros comece pela reabertura das livrarias, e apelou ao Governo para que impeça "atropelos" e "abuso de posição dominante".

"A haver autorização para a venda de livros, seja onde for, ela deve começar por contemplar a abertura das livrarias", pode ler-se num comunicado da RELI.

O comunicado foi publicado no Facebook da associação que agrega livrarias independentes de Norte a Sul de Portugal Continental, horas depois de o Governo ter confirmado que, no próximo período de estado de emergência, "face ao decreto do Presidente da República, passa a ser permitida a venda, nos estabelecimentos de comércio a retalho que se encontrem já em funcionamento, de livros e materiais escolares".