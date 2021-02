Covid-19

(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Pequim, 12 fev 2021 (Lusa) - A Comissão de Saúde da China anunciou hoje a deteção de 12 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos diagnosticados em viajantes vindos do estrangeiro.

Os 12 casos foram identificados em Xangai (sete) e nas províncias de Sichuan (dois), Liaoning (um) e de Guangdong (dois), vizinha de Macau. (CORRIGE NÚMERO DE CASOS, 12 E NÃO DOIS)

Pelo quinto dia consecutivo, as estatísticas oficiais não registaram qualquer contágio local no país.