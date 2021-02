Tóquio2020

O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, Yoshiro Mori, anunciou hoje a demissão após a controvérsia desencadeada pelos seus comentários sexistas na semana passada, durante uma reunião da liderança do organismo.

"Demito-me do cargo de presidente do comité", disse Mori.

O ex-primeiro-ministro japonês, de 83 anos, fez o anúncio numa reunião com os membros do conselho e a direção executiva do organismo responsável pela organização de Tóquio2020, convocada para discutir as consequências dos comentários de Mori e da qual também se espera uma decisão sobre o sucessor.