Actualidade

O BE critica a "política de débeis paliativos" do PS e responsabiliza PCP e PAN pela sua legitimação à esquerda, assumindo-se, na moção levada à próxima convenção bloquista pela atual liderança, como uma alternativa que recusa a austeridade.

O texto com os tópicos para a moção A, ao qual a agência Lusa teve acesso, é subscrito pela coordenadora bloquista, Catarina Martins, pelo líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, e pela eurodeputada e ex-candidata presidencial, Marisa Matias, tendo sido já enviado a todos os militantes do partido, cuja XII Convenção Nacional está agendada 22 e 23 de maio, no distrito do Porto, depois de um primeiro adiamento devido à pandemia.

Ao longo do documento com uma curta introdução e composto por 12 pontos, o PS e o atual Governo merecem várias críticas do BE, desde logo pelo facto de se terem afastado da 'Geringonça' e não a quererem reeditar na atual legislatura.