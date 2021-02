Actualidade

O líder da Coreia do Norte afastou um responsável do Comité central para a área económica por não ter apresentado ideias "inovadoras e táticas claras" na gestão da economia do país, foi hoje noticiado.

"O Gabinete não desempenhou um papel de liderança no desenvolvimento dos planos dos principais campos económicos", afirmou Kim Jong-un, na quinta-feira, citado pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

A agência também indicou que O Su-yong foi nomeado novo diretor do Departamento de Assuntos Económicos do Comité Central, órgão máximo de Governo no país, durante a reunião desta semana, em substituição de Kim Tu-il, escolhido em janeiro pelo líder norte-coreano.