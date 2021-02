Actualidade

A EDP Comercial, empresa do grupo EDP dedicada à comercialização de energia, reforçou a presença em Itália com a aquisição da Enertel, que fornece soluções de autoconsumo de energia solar descentralizada, sem divulgar o montante investido.

A EDP Comercial entrou no mercado italiano no final de 2019, com os primeiros contratos de fornecimento de energia, tendo entretanto apostado no negócio da energia solar descentralizada a clientes empresariais, isto é, a instalação e gestão de painéis fotovoltaicos para a produção e consumo da sua própria eletricidade.

A empresa adquirida, com sede em Verona, registou um volume de vendas de nove milhões de euros em 2020 e opera no segmento de pequenas e médias empresas (PME), que é também o foco da expansão internacional da EDP Comercial, adiantou à agência Lusa a presidente executiva, Vera Pinto Pereira.