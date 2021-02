Covid-19

O défice das contas públicas cabo-verdianas atingiu 12.576 milhões de escudos (113,5 milhões de euros) em 30 de novembro, equivalente a 6,8% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para 2020, segundo dados oficiais consultados hoje pela Lusa.

De acordo com o relatório síntese da execução orçamental de janeiro a novembro de 2020, este desempenho, fortemente condicionado pela crise sanitária e económica provocada pela pandemia de covid-19, compara com o défice de 3.418 milhões de escudos (30,8 milhões de euros) no mesmo período de 2019, equivalente a 1,7% do PIB estimado para esse ano.

Trata-se de um agravamento de 1.871 milhões de escudos (16,9 milhões de euros) no espaço de um mês, tendo em conta os dados da execução orçamental de outubro, que fechou com um défice equivalente a 5,8% do PIB.