Óbito/Joel Pina

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamenta "profundamente a morte do músico e guitarrista Joel Pina", recordando-o como "memória do Fado", "figura central" desta expressão, e "referência maior da música portuguesa", numa nota de pesar hoje divulgada.

Joel Pina, viola baixo do fado, que acompanhou gerações de cantores ao longo de cem anos de vida, morreu na quinta-feira, em Cascais, a poucos dias de completar 101 anos.

"Modelo de dedicação e inventividade, com aquela tão rara qualidade de quem sabe criar novo com profundo respeito pelo antigo, tão bem conhecido", Joel Pina é "um dos marcos do Fado, símbolo maior desta comunidade (...), aquele intérprete que, por amar o Fado, tanto acompanhava o mais jovem intérprete, que nunca deixou de apoiar e ensinar, como o cantor já há muitos anos celebrado", escreve Graça Fonseca.