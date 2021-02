Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, avisou hoje que a Rússia está disposta a romper as relações com a União Europeia (UE) se o bloco europeu adotar sanções que ameacem a economia do seu país.

"Partimos da base de que estamos dispostos, (...) se virmos novamente, como temos experimentado em mais ocasiões, que sanções são impostas em áreas que representem riscos para a nossa economia, incluindo setores sensíveis", declarou o responsável da diplomacia russa.

As declarações de Lavrov foram realizadas durante uma entrevista ao programa russo Soloviov Live, que hoje avançou com alguns excertos da conversa.