Actualidade

As crianças e os jovens enfrentam agora mais agudamente a experiência do luto, a proximidade com a morte, o que requer acompanhamento em contexto familiar e escolar, defende o especialista em filosofia da educação Adalberto Dias de Carvalho.

"Não podem ficar indiferentes, mas também não podem viver aterrados", afirma o académico em entrevista à agência Lusa, ao abordar os impactos diretos e indiretos da pandemia de covid-19 na população em idade escolar.

Professor catedrático aposentado da Universidade do Porto, Adalberto Dias de Carvalho dedicou-se, entre outros estudos, às questões relacionadas com a morte. Não tem dúvidas de que a pandemia de covid-19 terá consequências na formação dos jovens, a vários níveis.