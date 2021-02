Actualidade

Os preços em Espanha subiram 0,5% em janeiro em relação a um ano antes, impulsionados principalmente pelo aumento da eletricidade, pondo fim a nove meses consecutivos de inflação anual negativa.

O índice de preços no consumidor (IPC), publicado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, que sobe 0,5% em relação a janeiro de 2019, contrasta com a queda anual de 0,5% registada em dezembro último.

O setor da habitação foi o que mais influenciou a subida da inflação, com um aumento anual de 3,2%, três pontos acima do mês anterior, devido ao custo mais elevado da eletricidade e, em menor medida, do gás.