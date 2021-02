Angola/Cafunfo

O Grupo Parlamentar da UNITA quer ouvir o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e os responsáveis dos canais televisivos TPA e TV Zimbo, devido à cobertura noticiosa dada por estes meios relativamente aos incidentes de Cafunfo.

O pedido de audição foi entregue na quinta-feira no gabinete o Presidente da Assembleia Nacional, adianta a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) num comunicado.

Em causa está a garantia constitucional relativa à igualdade de tratamento pela imprensa e oposição democrática, que a UNITA entende ter sido violada pela televisão pública de Angola (TPA) e TV Zimbo, um canal do grupo Medianova, que pertencia aos generais "Dino" e "Kopelipa" e ao ex-vice-presidente Manuel Vicente e passou para as mãos do Estado angolano em julho de 2020.