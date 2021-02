UE/Presidência

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou hoje a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu pela assinatura do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, pós-crise da covid-19, falando num "momento histórico".

"Gostaria de congratular o Conselho e o Parlamento pela adoção final do regulamento e este é realmente um momento histórico", disse Ursula von der Leyen, falando em conferência de imprensa no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Em declarações aos jornalistas junto do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e do primeiro-ministro português, a líder do executivo comunitário apontou que, "como disse António [Costa]", a UE está a "lutar contra esta pandemia e uma crise sanitária grave através de vacinas que são um aliado e esperança, mas não deve nunca esquecer a outra grande crise, a económica".