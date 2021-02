Covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu hoje que foi subestimada a "falta de capacidade de produção em massa" da vacina da covid-19, salientando que pode ser acelerada a introdução de novas vacinas no mercado.

"Subestimámos a falta de capacidade de produção em massa, uma produção rápida por parte das empresas farmacêuticas e, olhando agora para o futuro, penso que podemos ainda reduzir o tempo do processo regulamentar de aprovação da introdução das vacinas no mercado", disse Von der Leyen numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.

"Vemos que agora há problemas também na escala de produção [de vacinas da covid-19], há um estrangulamento nas cadeias de abastecimento em termos de matérias-primas e de capacidade de produção em grande escala", acrescentou Von der Leyen.