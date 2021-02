Covid-19

O número crescente de infetados e mortes na segunda vaga de covid-19 na região amazónica do Brasil é acompanhado da saturação dos serviços e do pessoal, com a ameaça constante da falta de oxigénio, denunciaram os Médicos Sem Fronteiras.

"O nosso plano A era ajudar a abrandar o fluxo de pacientes críticos, impulsionando os cuidados intermédios para casos moderados e graves, mas esse plano está agora fora da questão", afirmou o coordenador de emergência dos Médicos Sem fronteiras (MSF) no Brasil, Pierre Van Heddegem.

"O plano B passa por salvar a vida dos doentes críticos, em instalações que não têm uma unidade de cuidados intensivos e com a preocupação diária de ficarmos sem oxigénio", adiantou.