Covid-19

Sete em cada dez estudantes da Universidade de Coimbra já pensaram em abandonar o ensino superior durante o confinamento e 20% revela ter tido pelo menos um pensamento suicida, concluiu um estudo da Associação Académica de Coimbra (AAC).

"Sete em cada dez estudantes, durante os períodos de confinamento, consideraram pelo menos por uma vez abandonar o ensino superior", disse à agência Lusa o presidente da AAC, João Assunção, salientando que este resultado deve "preocupar" as instituições e o Governo face a uma "tendência crescente de pensamento de abandono escolar".

O estudo realizado pela AAC contou com a resposta de 1.484 estudantes da Universidade de Coimbra, com dados recolhidos entre 17 e 31 de janeiro, tendo procurado analisar os efeitos da pandemia na saúde mental dos estudantes, no seu desempenho académico e na capacidade financeira do agregado familiar dos alunos.