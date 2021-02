Covid-19

A pandemia da covid-19 provocou um prejuízo de mais de meio milhão de euros na Associação Académica de Coimbra (AAC), que defende um maior apoio estatal às associações estudantis.

"Tivemos um prejuízo de mais de meio milhão de euros nos últimos dez meses", afirmou à agência Lusa o presidente da AAC, João Assunção.

As perdas centram-se sobretudo na falta de receitas pela não realização das festas académicas (cerca de 300 mil euros), mas também na "quebra abrupta de rendimento dos bares" da AAC, no não pagamento de rendas dos concessionários do edifício da associação e nos custos na compra de material de proteção, referiu o dirigente estudantil.